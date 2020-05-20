新內閣今日舉行第一次行政院會，行政院長蘇貞昌發表談話表示，蔡總統這四年要讓台灣區域整合、平衡發展，進行重大建設，希望團隊成員能一起為台灣的百年久遠，訂定「大氣魄、大規劃」，這四年要扎實地一步步來做，但眼光要放在百年、千年。

蘇貞昌指出，他在約見各位閣員時，已明白交代期待與應該負責的工作，期許閣員好好盤點業管工作，不要有「呆人、呆事、呆料」，也希望大家好好配合政策推動，若都配合而不是扞格，行政團隊就會更有力，只要大家真心合意、真誠努力，一定會很有效力。

蘇貞昌強調，政策起先覺得很好但做下去覺得不對，不必在意面子，趁早趕快改，「我也是很肯認錯的人」，如果真的做得不好，認錯是改正的開始，「勇敢認錯比死不認錯勇敢」，所以若在第一線知道這樣不行，馬上商量改正，或當機立斷，閣員一定要發揮專業。

蘇貞昌要求閣員趁這次振興與公共支出增加時，能「多一點、快一點」，如偏鄉學校趁此時改善，利用前瞻基礎建設改善偏鄉，使政府能用政策、資源讓偏鄉平等，包含也可以透過遠距教學、遠端醫療、遠端診治，給予他們最好的設備、師資與醫療資源。

蘇貞昌說，也希望閣員能針對蔡總統交代的幾個大項目，在這四年趕快進行，藉此機會讓台灣區域整合與平衡發展，也趁此時推動重大建設，希望大家能用為台灣百年久遠的眼光，訂定「大氣魄、大規劃」，紮實地做好總統四年的規劃。

(工商 )