梁正群在公視與日本NHK合製影集《路~台灣Express~》飾演高鐵與日方居中協調的重要角色「萊斯特．王」，首度和日本劇組合作，他回憶有次定裝，日本女助理跟著他進到房間換衣服，沒想到布簾拉上後，女助理上半身探進布幕裡，等著接梁正群換下的衣褲，讓他相當尷尬又害羞，只好在女助理面前脫到剩內褲，事後得知這是日本劇組照顧演員方式，梁正群笑說雖不習慣，但只要對方不怕看「那我也不怕」。

梁正群透露拍攝時都沒遇到台灣演員，有次在日本遇到安娜李，「彷彿是家鄉捎來的書信」。他劇中和女主角波瑠戲份多，梁正群讚波瑠總笑臉迎人，給人感覺溫暖，但因為自己日文太差，對方英文不好，兩人私下難溝通，不過梁正群爆料，波瑠顧及一線女星形象，某場戲在台灣路邊攤要吃滷肉飯，就從旁看到波瑠眼睛發亮，吃下一口滷肉飯後，開心說「喔伊細」，感覺私下的波瑠應該有活潑的靈魂。

梁正群透露自己和高鐵有段情緣，過去有5年時間在台南教書，每天都得坐高鐵通勤。雖近期參與《路》、《姐妹們追吧》等戲，梁正群透露去年整年幾乎沒工作，去年7月更和老婆搬到北京，希望能換個環境居住、也拓展不同工作機會，沒想到因為疫情關係，意外讓夫妻倆分隔兩地2個月，至於生小孩計畫？梁正群則說目前沒有規劃。

梁正群在《路~台灣Express~》中飾演高鐵與日方協調的角色，演技備受好評。（公視提供）

(中時 )