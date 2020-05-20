圖為過去穆斯林開齋節期間，台北車站大廳湧現的人潮景象。(本報資料照）

台北車站大廳是否延續禁坐令引發論戰，交通部政務次長王國材指出，台鐵沒有永久禁止的選項，擬用規劃座位、限制時間等措施，台鐵到7月底解禁前都會持續檢討。身為台北市大家長的市長柯文哲20日在臉書上發表對禁令的看法，「只強調管理方便，常常成了壓抑多元的殺手」。柯文哲甚至打趣說：「我比較喜歡坐在白色格子，能坐就不要站」。

柯文哲說，「我們每天在不同的方格子間移動，從家到車上，再到學校或公司，像是穿梭在方格子的過客。」除非有需要，否則人不太會在空蕩蕩的格子裡停留，台北車站大廳黑白相間的方格子卻是例外，這裡在黑白色塊之間，人們自然而然會找到最舒適的歇腳處。

柯文哲回憶，記得當初台鐵會把大廳座椅拆了，是因為擔心遊民聚集有礙觀瞻，索性全部拆光光，但沒有休息的空間怎麼辦？學生、旅客、移工們，就坐在地板隨遇而安。

「少了座椅的隔閡，在黑白交錯的地板上，反而交織出多元城市景觀，自然而然、尊重容納、安樂共存」，柯文哲說他甚至還會想，「不知道是喜歡坐黑色格子的人多，還是白色格子的人多？」

針對「禁坐令」爭議的看法，柯文哲說，疫情期間避免群聚，大廳貼出禁令，傳出未來可能也不再開放大廳席地而坐，現在大廳看起來的確整齊多了、卻也單調不少。「從這個角度來看，只強調管理方便，常常成了壓抑多元的殺手」。

最後，柯文哲提出2個問題，「黑白之間，要如何尊重多元並存？怎麼用溝通、理解去回應人民真正的需求，而不是一意禁止？格子裡外的故事，是所有執政者必修的一門課。 」文末柯文哲甚至用hashtag打趣說：「#我比較喜歡坐在白色格子#進步價值光榮城市#能坐就不要站」。

(中時電子報)