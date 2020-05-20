陸媒《新華社》20日發布「新冠疫情防控涉台紀事」，當中詳細記載新冠肺炎疫情爆發以來，大陸當局提供當地台胞防疫與生活幫助，以及協助台企復工復產等過程。事實上《新華社》在4月6日時就曾發表一篇「新冠肺炎疫情訊息、推進疫情防控國際合作紀事」，而此次是特別將涉台部分獨立整理成一篇完整的紀事。

紀事全文如下：

2019年

12月30日

武漢市衛生健康委向轄區醫療機構發布《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》。

12月31日

武漢市衛生健康委在官方網站發布《關於當前我市肺炎疫情的情況通報》，發現27例病例。當日起，武漢市衛生健康委依法發布疫情訊息。

當天，台灣疾控部門通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫渠道來函了解武漢衛健委公佈的訊息。大陸方面回復，請其參考武漢衛健委公佈的情況通報。

2020年

1月3日

大陸方面啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，當日起，持續通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫管道向台灣疾控部門通報大陸疫情訊息和分享相關技術資料。

1月12日

大陸方面向台方通報與世衛組織分享新冠病毒基因序列情況和獲取相關基因序列途徑的訊息。

1月12日至14日

大陸方面安排2名台灣衛生專家到武漢實地考察，了解感染新冠病毒的肺炎病人診治和疫情處置情況。

1月16日

赴武漢考察的台灣衛生專家在台北召開記者會表示，此行得到了大陸方面通報的2起家庭群聚感染事件、密切接觸者需要隔離等訊息。

2月1日

武漢市台辦負責人就疫情防控涉台工作接受新華社記者採訪，介紹武漢有關方面關心照顧滯鄂台胞情況。湖北省啟動在鄂台胞返台組織工作。

2月3日

經兩岸民航聯繫渠道溝通安排，首批247名滯留湖北台胞乘坐東方航空公司春節加班機於當晚從武漢返回台灣。

2月4日

國台辦發言人就新冠肺炎疫情有關涉台問題答記者問，指出台灣地區在獲取疫情訊息方面不存在障礙，要求民進黨當局停止一切以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄，停止干擾疫情防控工作。

2月5日

國台辦發言人應詢介紹新冠肺炎疫情防控涉台工作情況。指出疫情防控是當前工作的重中之重，各地對台工作機構將進一步認真紮實做好疫情防控涉台工作，有關方面將繼續保持兩岸防疫工作的訊息通報等溝通協調。對春節假期後從台灣返回大陸工作、學習的台胞，加強疫情防控宣導，做好檢疫和健康防護工作。對恢復生產的台資企業積極提供服務，確保疫情防控工作和生產經營活動正常有序開展。希望台灣有關方面妥善處理在台就讀的大陸學生返台事宜，保障他們的衛生健康和就學等權益。

2月6日

針對首批滯留湖北台胞運送返鄉2月3日順利完成後，後續運送安排不斷受到民進黨當局阻撓，國台辦發言人強調大陸有關各方已為運送在鄂台胞返鄉做好安排，台灣方面應當立即停止一切政治操弄，盡快確認配合東航運送安排，為在鄂台胞返鄉提供必要條件。

國台辦負責人就民進黨當局炒作參與世界衛生組織發表談話，指出全力做好疫情防控事關兩岸同胞共同的生命福祉。我們會繼續為台灣地區作為中國的一部分獲取有關疫情防控訊息作出安排，但絕不允許藉機搞「台獨」。奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治盤算和政治操弄。 “以疫謀獨”絕不會得逞。

新華社播發題為《時疫無情，同胞有愛——大陸各地政府與各界關心照顧台胞》的新聞稿，報導疫情發生以來大陸方面高度重視台胞健康福祉，對台胞一視同仁，及時關懷照顧，同時為台企積極提供服務，確保疫情防控工作和生產經營活動正常有序開展。

2月7日

針對台灣方面通報的從武漢返回某台胞新冠肺炎確診病例與大陸方面實際了解到的情況大相徑庭，武漢市台辦負責人要求台灣當局作出如實交代。

2月8日

武漢市台辦負責人接受新華社記者採訪，對台灣方面通報從武漢返回某台胞確診新冠肺炎提出七點質疑，要求台灣方面盡快、如實、公開作出說明。

湖北省台辦負責人接受新華社記者採訪，呼籲台灣當局本著人道立場，充分理解滯鄂台胞的心情和盡快返家的要求，不要再以各種藉口阻撓拖延，希運送台胞返鄉工作盡快於近日內順利完成。

2月10日

為解決滯留湖北的15歲血友病台灣少年用藥急需，湖北省、河南省有關地方台辦和台企協會通力合作，於10日凌晨將島內帶來的注射針劑送到病患母親手中。

新華社播發題為《同根同心 親望親好——台胞台企與大陸攜手戰“疫”》的特稿。

2月12日

基於符合一個中國原則的安排，世衛組織邀請台灣地區衛生研究院生物科技和藥物研究所研究員徐祖安、台灣大學醫學院教授陳培哲以電話音頻連線方式參與全球研究和創新論壇。

針對世衛組織宣布新冠肺炎正式名稱為「COVID-19」，台灣衛生機構發布決定稱，中文仍簡稱為「武漢肺炎」。

台疾控機構宣布撤回11日關於允許台灣民眾大陸配偶子女入境的措施，決定禁止他們入境。

2月14日

國台辦發言人譴責民進黨當局和「台獨」勢力利用新冠疫情大搞政治操弄，不斷升高兩岸對立對抗，肆意惡化兩岸關係氣氛，指出「台獨」行徑傷害兩岸同胞的感情和根本利益，是比病毒更「毒」的政治瘟疫。強調我們有能力、有信心打贏疫情防控阻擊戰，更有決心、有能力挫敗各種「台獨」活動。（接續下則：陸媒發布「新冠疫情防控涉台紀事」二）

(中時 )