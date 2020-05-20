通訊軟體LINE發展至今，已成為不論工作或私下聯絡的必備工具，LINE官方也不斷推出各種貼圖以及更新BUG、改善操作便利性來吸引更多人投入，如今LINE電腦版今天(20日)再度更新，不僅支援更多貼圖，還多出了一個按鍵，讓大家直呼好方便。
LINE電腦版今天更新為v6.0.1版本，包括：
1.改善畫面設計以利瀏覽
2.改善多項使用功能：
－聊天訊息輸入視窗將會自動延展
－字體將會套用至電腦版LINE的整體顯示設定
－可顯示過期照片及影片的縮圖以利辨識
3.新增及改善功能：
－點按左下方圖示，可關閉所有提醒
－新增包含多項LINE服務的捷徑圖示，查找更方便
－支援全新「訊息貼圖」，精彩呈現個人心情
4.電腦版LINE上的「貼文串」已整合為網頁版服務
其中左下角設定上方，多了一個「喇叭」圖示，只要按一下，就能關閉所有群組與對話的提醒，可免受其他人打擾，尤其適合放假時不想被公司訊息洗版的上班族們，讓網友直呼「有夠方便」、「實在太好用」、「真的實用」。
(中時電子報)
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