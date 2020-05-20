LINE電腦版在今天(20日)更新，其中左下角的設定上方多了一個喇叭標誌，只要按一下就能關閉所有群組、對話通知，相當便利 (圖／LINE截圖)

通訊軟體LINE發展至今，已成為不論工作或私下聯絡的必備工具，LINE官方也不斷推出各種貼圖以及更新BUG、改善操作便利性來吸引更多人投入，如今LINE電腦版今天(20日)再度更新，不僅支援更多貼圖，還多出了一個按鍵，讓大家直呼好方便。

LINE電腦版今天更新為v6.0.1版本，包括：

1.改善畫面設計以利瀏覽

2.改善多項使用功能：

－聊天訊息輸入視窗將會自動延展

－字體將會套用至電腦版LINE的整體顯示設定

－可顯示過期照片及影片的縮圖以利辨識

3.新增及改善功能：

－點按左下方圖示，可關閉所有提醒

－新增包含多項LINE服務的捷徑圖示，查找更方便

－支援全新「訊息貼圖」，精彩呈現個人心情

4.電腦版LINE上的「貼文串」已整合為網頁版服務

其中左下角設定上方，多了一個「喇叭」圖示，只要按一下，就能關閉所有群組與對話的提醒，可免受其他人打擾，尤其適合放假時不想被公司訊息洗版的上班族們，讓網友直呼「有夠方便」、「實在太好用」、「真的實用」。

(中時電子報)