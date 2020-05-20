（接續上則：陸媒發布「新冠疫情防控涉台紀事」一）

2月15日

針對民進黨當局妄稱大陸方面「拒絕合作」導致運送滯鄂台胞返鄉安排「破局」，國台辦發言人接受采訪，詳細講述兩岸民航聯繫渠道溝通真實情況和全過程，駁斥民進黨當局無端攻擊指責和政治操作。新華社就此發表題為《國台辦講事實真相：民進黨當局百般阻撓台胞返鄉》的報導。

2月16日

針對民進黨當局阻撓陸配子女回台，人民日報海外網發表題為《拒陸配子女返台，台當局好“毒”》的評論。

2月19日

署名「台灣19縣市滯留湖北的老百姓」發出公開陳情呼籲書，質問台灣當局「對於仍在苦等久盼的我們，為何依然不理，不聞不問」，呼籲台灣當局「體恤小老百姓，盡快同意讓東航包機載送我們早日回家」，呼籲台相關縣市和議會以及議員能急民所急，為民請命，代民發聲。

新華社發表時評《民進黨當局莫再阻擋台胞返鄉之路》。

2月21日

針對台灣地區民意機構通過共同聲明鼓譟讓世衛組織「以完整無礙的製度化方式接納台灣參與WHO的運作」，國台辦發言人應詢表示，關於世界衛生組織涉台問題，我們已多次清晰、全面、系統闡明原則立場，民進黨當局反覆炒作甚至攻擊世衛組織，目的就是進行政治操弄，台灣一些人推動所謂「聲明」別有用心，「以疫謀獨」不可能得逞。

2月24日

在湖北、四川、重慶台辦協助下，滯留湖北荊門的15歲血友病台灣少年及其母親23日晚從湖北出發，次日抵達成都並於當晚搭機返回台灣。

基於符合一個中國原則的安排，世衛組織邀請台灣地區財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會副執行主任廖熏香參加「患者安全十年2020-2030：制定全球患者安全行動計劃」磋商會。

2月26日

人民日報海外版發表《蘇式謊言可以休矣》的評論文章，駁斥蘇貞昌在湖北台胞返鄉問題上的謊言，指出民進黨當局自始至終都是阻礙滯鄂台胞返鄉的「麻煩製造者」。

大陸方面通過兩岸民航聯繫渠道致函台方，提出由東航和華航共同執飛武漢至台灣臨時航班、盡快有序運送1148名滯留湖北台胞返鄉方案。

2月27日

台灣方面拒絕同意大陸方面提出的由東航和華航共同執飛運送滯留湖北台胞返鄉的方案。民進黨當局宣布將1235名滯留湖北台胞列入「註記管制名單」，禁止他們自行搭乘航班返台。新華社發表《完全清楚了！民進黨當局“實錘”斬斷台胞返鄉路》的評論，揭批民進黨當局埋頭於「以疫謀獨」，毫無半點心思為台胞健康利益盡一分責任，其以「權」為本、「獨」迷心竅的醜惡本性在疫情面前暴露無遺。

基於符合一個中國原則的安排，世衛組織邀請台灣地區專家楊季融參加2020-2021北半球流感疫苗毒株組分訊息通報會。

2月29日

湖北省台辦發出《給滯留湖北台胞的一封信》，痛斥民進黨當局無情阻止在鄂台胞返鄉，向台胞表示慰問；強調祖國大陸永遠是台胞的堅強後盾，台胞滯留在鄂暫時無法回到台灣的家，湖北省各級台辦就是他們可以依靠和信任的溫暖之家，各地台辦將像對待自己的家人一樣，盡心盡力為在鄂台胞的健康安全提供服務保障。

3月4日

針對蘇貞昌謊稱後續滯鄂台胞無法返鄉「卡關就卡在大陸」，國台辦發言人指出其罔顧事實、顛倒黑白，以自相矛盾的謊言轉移視線、推卸責任，正是由於民進黨當局一再阻撓，致使1148名急需返鄉的滯鄂台胞迄今無法回家。

3月10日

基於符合一個中國原則的安排，世衛組織邀請台灣地區專家池宜倩參加疫苗免疫戰略諮詢專家工作組會議。

在大陸方面積極推動下，兩岸民航聯繫渠道商定兩岸航空公司共同執飛臨時航班運送滯留湖北台胞返鄉。台灣華航與大陸東航於10日晚至11日凌晨各執飛一架次，分別搭載169名和192名台胞從武漢返台。

3月13日

國台辦發言人接受采訪時表示，對台工作系統和有關部門、地方深入貫徹落實習近平總書記在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的重要講話精神，在國務院台辦指導下，各地台辦採取一系列切實舉措，積極協助台資企業在做好疫情防控的同時有序復工復產。據不完全統計，截至3月10日，大陸台資集聚地區規模以上工業台企復工率逾90％。

3月18日

人民日報海外網發表題為《“蘇式謊言”又在欺騙台灣民眾》的評論，駁斥蘇貞昌在滯鄂台胞返鄉問題上對大陸的誣衊攻擊。

3月19日

國台辦發言人就維護陸生權益發表談話，指出由於台灣方面的原因，在台灣高校註冊就讀大陸學生的權益受到損害，台灣當局和台灣有關高校應當切實負責，妥善解決有關問題。

針對民進黨當局與美國在台協會駐台北辦事處簽訂防疫夥伴關係聯合聲明，新華社發表題為《“仇中媚美”比病毒更毒！ ——戳穿吳釗燮們的表演》的評論，揭批吳釗燮之流緊隨美國政客，借疫情煽動「反中仇中」的洋奴嘴臉。

3月23日

針對民進黨當局陳建仁誣衊大陸防疫工作不透明，並造謠稱“大陸3月20日後停止檢測疑似病例”，環球網發表題為《六問陳建仁！能關心一下台民眾的死活嗎》的評論，以具體事實揭露民進黨當局阻礙民眾接受檢測、隱瞞島內疫情、濫用司法手段壓制真相等一系列醜行。

3月24日

針對蘇貞昌再次散佈「蘇式謊言」，公然造謠大陸「隱瞞疫情」，國台辦發言人再度予以駁斥，指出民進黨當局從來不敢將大陸已向台灣有關方面通報疫情訊息101次的真相告訴台灣民眾，而是藉疫情不斷「點火」升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛。

國台辦發言人指出，台美發布所謂防疫「聯合聲明」，再次暴露民進黨當局借新冠肺炎疫情“以疫謀獨”的卑劣行徑和政治圖謀。

湖北省宣布3月25日零時起解除武漢以外地區離鄂通道管控、4月8日零時起解除武漢離漢離鄂通道管控措施，台衛生機構負責人就此表示，此前因“封城”才對滯留湖北台胞進行「註記管制」，解除“封城”後，湖北返台台胞將與其他地區返台者同等待遇，實行居家隔離檢疫14天。

3月25日

台衛生機構負責人改口稱，對滯留湖北台胞仍將繼續「註記管制」，後續仍需以包機方式運送返台，且入境後仍採取集中隔離14天檢疫。

3月26日

大陸方面通過兩岸民航聯繫渠道提出建議方案，由東航或東航與華航執飛四個臨時航班，運送800多名滯鄂台胞從武漢返台，本週內完成全部運送。

國台辦發言人發表談話，駁斥台灣陸委會藉疫情對大陸攻擊，詳細說明大陸向台灣有關方面通報疫情和相關技術訊息情況，指出大陸方面從一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通。

3月27日

台灣方面拒絕同意大陸方面關於從武漢就近運送滯鄂台胞返鄉的方案。新華社當天發表題為《民進黨當局不同意滯留湖北台胞就近從武漢返回引起廣大台胞強烈不滿》的新聞稿，指出台灣方面捨近求遠，要求滯鄂台胞從上海搭乘華航航班回台灣，引起台胞強烈不滿。（接續下則：陸媒發布「新冠疫情防控涉台紀事」三）

(中時 )