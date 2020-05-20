（接續上則：陸媒發布「新冠疫情防控涉台紀事」二）

3月31日

基於符合一個中國原則的安排，世衛組織邀請台灣地區專家江正榮參加第四屆全球疫苗免疫研究論壇。

4月3日

中國駐佛得角大使館協助1名確診新冠肺炎台胞及時獲得救治，該台胞於5月6日治愈出院。

4月7日

新華社發表題為《守護家園是最美畫面——兩岸同胞攜手抗疫彰顯命運共同體正能量》的特稿，集中報導兩岸同胞風雨同舟、攜手抗疫情況。

4月8日

在離漢離鄂通道管控措施全面解除之際，湖北省台辦負責人接受新華社記者採訪，回顧疫情發生以來湖北、武漢及有關部門對滯鄂台胞的照顧和民進黨當局以“註記管制”等方式阻撓台胞回鄉的惡劣行徑，指出民進黨當局不應再阻撓台胞回鄉。

教育部港澳台辦負責人受訪表示，新冠肺炎疫情發生後，教育部高度重視在大陸就讀台灣學生情況，採取切實有效措施保障台生的合法權益，目前在陸台生無一感染。對於因台灣方面原因而導致在台灣就讀的大陸學生無法返台的情況，敦促台灣當局立即改變針對陸生不合理限制，切實負起責任，保障陸生的正當就學權益。

4月9日

國台辦發言人譴責民進黨當局「以疫謀獨」不擇手段，惡毒攻擊世衛組織及其負責人，縱容綠營網軍肆意散佈種族歧視言論；奉勸民進黨當局立即停止政治操弄，借疫情破壞一個中國原則和謀求加入世衛組織的圖謀不會得逞。

4月15日

根據世衛組織發布的訊息，世衛組織秘書處向台灣地區衛生專家通報全球新冠肺炎疫情訊息。

4月17日

針對民進黨當局聲稱台防疫部門曾於12月31日向世衛組織發郵件“示警”新冠病毒“人傳人”，而世衛組織未向全球公開這項訊息，國台辦發言人指出台方郵件完全來自武漢市衛健委的通報內容，是大陸方面首先公佈訊息，台有關機構再進行轉述，不存在所謂台方首先向世衛組織報告的情況。

4月25日

1名在紐約的未成年台灣學生搭乘中國駐紐約總領館組織的臨時航班回大陸。

4月30日

針對民進黨當局追隨西方政客無理炒作調查新冠病毒起源問題，國台辦發言人指出，民進黨當局不斷編織各種謠言誣衊攻擊大陸，現在又公然與西方反華政客唱和，甘當棋子，進一步將其“以疫謀獨”的醜惡本質暴露於世人面前。操作“反中仇中”必然淪為“反智”，只能徒增笑柄。

5月1日

兩岸有關人士舉辦“蘇州——高雄視訊分享會”。蘇州的醫師、專家學者、台商與高雄的勞動者、企業主、醫師、學者圍繞疫情舒緩後復工復學標準、復甦旅遊餐飲等服務業、保障就業、協助台企復工復產等問題進行交流。

5月7日

國台辦發言人應詢發表談話，駁斥民進黨當局聲稱聯合國1971年2758號決議只解決中國代表權問題，與台灣沒有關係，也沒有賦予中國在國際場合代表台灣人民的權力。發言人指出民進黨當局利用疫情一再炒作參加世衛大會問題，不是真正關注公共衛生問題，而是出於政治圖謀。

5月14日

兩岸中醫藥專家舉辦海峽兩岸中醫藥專家視訊交流活動，通過視頻連線交流探討中醫藥在新冠肺炎防治過程中的作用、經驗和突出療效。

5月15日

國台辦、國家發展改革委等十部門聯合印發《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》，結合落細落實“31條措施”“26條措施”和應對疫情，出台11條有針對性、含金量高的具體措施。

國台辦會同發改委、工信部、商務部，以視頻會議方式舉行助力台企“11條”暨台商參與新基建政策說明會。

兩岸有關人士參加廈門-台中-金門經濟文化交流視訊會。三地商協會、業者、民間人士、專家學者通過視頻連線，圍繞應對疫情採取的防控措施以及疫情后推動三地經濟文化交流合作進行探討。

5月17日

兩岸有關人士舉辦“南京·新北疫後教育視訊交流活動”，通過視頻連線交流，介紹科學防疫和科學復課經驗，交流研討學校疫後復課具體措施，期盼繼續深入開展兩岸交流合作。

5月18日

截至當天，大陸方面向台灣疾控部門通報疫情訊息和分享相關技術資料累計達155次。

(中時 )