若是帳戶遭小額扣款別輕忽！一名女網友在臉書上求救，說自己的戶頭一直不斷被小額扣款，但本身又沒在玩手遊，實在不知道該如何是好。熱心網友見狀趕緊跳出來提醒原PO，可能是先前試用的app，過了試用期後就開始自動扣款！

原PO在臉書社團《爆系知識家》貼出自己存摺的照片，她透露，自己沒玩手機遊戲，且小額付款也鎖起來了，但這兩個多月來一直被小額扣款，扣款的金額雖然都不大，可是最多也曾一次扣了390元，讓原PO十分苦惱，因此上臉書詢問有沒有網友發生過同樣的情形。

文章曝光後，不少好心的網友趕緊跳出來提醒，「看看商店裡面的訂閱，看看是否有試用過後沒取消的！有些app或是功能試用是免費的，但過了試用時間就會開始扣款」，另外有其他人則叫原PO趕緊去停卡，懷疑是遭到盜刷，「先打給銀行，請他幫你停卡換卡」、「直接打去google寄email出示被盜的證據，就可全額退款」。

(中時電子報)