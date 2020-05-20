受到疫情影響，台灣第一季手機市場銷售量較去年同期下滑，不過台灣三星引用通路市調機構數據表示，售價在9,000元以下的三星A系列中階入門機款，銷售量及銷售額佔比皆逆勢成長，其中，最為熱銷的機種當屬Galaxy A20，自2019年4月上市至今，分別於2019年7月、9月、12月及2020年1月、2月、4月成為台灣Android手機單機銷售量排行榜冠軍。看好中階手機市場發展，台灣三星宣布Galaxy A21s，主打搭載6.5吋20比9全螢幕、4+1主鏡頭、5000毫安培電池容量，與指紋辨識方便戴口罩時解鎖使用。

台灣三星表示，A21s主相機的主鏡頭升級至4,800萬畫素，並搭配200萬畫素景深鏡頭、40mm微距鏡頭、800萬畫素123度超廣角鏡頭，支援杜比全景聲，無論打遊戲、追劇、瀏覽網頁，皆可享有沉浸式視聽體驗，搭載 5,000mAh大電量，支援15W閃電快充，設有臉部及後置指紋辨識功能。

(工商 )