美股在本周經歷Moderna疫苗事件風波，先是在周一飆漲逾900點，周二又傳出利空消息下挫391點，美國聯準會(Fed)主席鮑爾與美國財政部長梅努欽於國會聽證會當中透露若經濟成長趨緩，將繼續推出更多刺激政策，加上美國零售業表現回穩，國際油價站回30美元大關等利多激勵下，美股周三(20日)開盤上漲310.02點，以24,516.88點開出。

截至台北時間20日晚間9點45分，紐約西德州原油(WTI)7月交割期貨價格每桶上漲1.14美元或3.57%、暫報33.10美元；布蘭特原油價格每桶上漲1.34美元或3.87%、暫報35.99美元。

道瓊指數上漲344.71點或1.42%、暫報24,551.57點；標普500指數上漲44.71點或1.53%、暫報2,967.65 點；那斯達克指數上漲154.86點或1.69%、暫報9,339.97點。費城半導體45.85點或2.58%、暫報1821.46點；台積電ADR上漲0.7美元或1.38%、暫報51.51美元。

Lowe's最新一季度的財報顯示，因受到新冠肺炎疫情影響，大多數美國人待在家裡並整理，激勵該公司銷售額成長11.2％，營收從去年同期的177.4億美元增長至196.8億美元，增長了10.9％，但受到疫情對經濟衝擊的不確定性，該公司撤回今年度財測。美國零售業巨頭目標百貨（Target），受數位銷售業績拉抬，上季同店銷售成長10.8%。

(中時電子報)