由教育部及迷你足球協會共同主辦的「第1屆國民小學世界盃全國足球賽」複賽，因為新冠肺炎疫情延至今天在台北市迎風足球場展開，國小足球菁英們進行分組淘汰賽，儘管寶島已經連續13天零確診，主辦單位仍積極做好防疫工作，在入口處採實名制登記及仔細查核身份證件，要求每位隊職員戴上口罩並以酒精消毒雙手後才能放行。

這次全台共有431隊國小高年級隊伍報名參賽，經過各區預賽後共有54支男女隊伍，包含男生36隊、女生18隊晉級複賽，本周末將產生8強，並於7月10日開始在台北田徑場爭奪冠軍資格。

來自金門的教練劉明清帶著男、女兩支球隊飛到台北參賽，雖然足球在金門不算普及，不過近幾年在迷你足球協會推廣下，已逐漸受到當地居民喜愛，由去年的5隊成長到今年7隊，尤其是女足隊在人口受限情況下也萌芽誕生。

此外，前國手、足球雙星之一羅志恩也初嚐帶兵滋味，在明道國小剛上任2個多月就逆轉對手在複賽中獲得首勝，他之前曾協助雙胞胎哥哥羅志安任教的民族國中取得國中聯賽冠軍，這次首次帶年紀更小的學生，他認為相當新鮮有趣，希望初期能讓學生培養足球的樂趣，進而保持學習的樂趣不會給學生太大壓力，鼓勵他們放手去玩。

迷你足球協會秘書長張武業表示，賽事以「教育」為出發點，仿照世界盃足球賽模式，加上原本就有針對國、高中生的中等學校足球聯賽，以及大專生參與的大專足球聯賽，最後就是這次國民小學足球世界盃，完成讓所有教育階段的學生都能接觸足球的最後一塊拼圖，希望藉此培養屬於台灣的校園足球文化。

(中時 )