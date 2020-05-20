時代力量市議員黃郁芬19日質詢時，稱內政部最新公文顯示「未有審查通過其公益性、必要性」，指內政部打臉北市府。內政部晚間說，認同社子島都市計畫「具有公益性及必要性」；議員提問不正確，導致台北市政府地政局無法精確回答，特予說明。

內政部表示，依區段徵收實施辦法第4條規定，都市計畫變更擬以區段徵收方式開發時，需用土地人應於內政部都市計畫委員會審議通過前，向內政部土地徵收審議小組報告其公益性及必要性，用意在避免都市計畫審議階段完全忽視執行區段徵收時恐對民眾造成的影響，故提前讓土地徵收審議小組的意見加入都市計畫之內容，但後續的區段徵收計畫仍應依相關規定審議。

內政部強調，有關「公益性及必要性」報告，並無「通過與否」的決議模式，而是採「是否符合」，並透過附帶決議來要求規劃單位應加強事項，做為後續都市計畫審議與區段徵收計畫能否通過的重要依據。

內政部說，社子島地區事業計畫已於2018年6月13日經第159次內政部土地徵收審議小組審議初步認可其具有公益性及必要性。但後續若要通過區段徵收計畫，台北市政府仍需強化區段徵收的必要性，及周延安置措施，並加強與地方溝通，始能函報區段徵收計畫，屆時，土地徵收審議小組將嚴格審議區段徵收的公益性及必要性。

(中時 )