疫情漸緩，群眾的熱心也持續加溫，王品集團旗下燒肉品牌「原燒」，連續11年與兒童福利聯盟合作「一人一衣助兒盟」的愛心T-shirt義賣活動，今年邁入第12年一開賣即售出7成，突破以往首日的銷售記錄，加上首度推出三款圖案、三種顏色選擇更多，民眾意願也更踴躍。

原燒愛心T-shirt認購價每件349元，除T-shirt外另附贈原燒350元愛心折抵券，每消費一客套餐即可立即抵用，以優質原味套餐為例，折抵後只要398元（含服務費10％），就能大口享受優質燒肉又能做公益，一舉兩得何樂而不為。

「一人一衣助兒盟」為兒盟企業合作方式最特別、合作時間最久、義賣速度也最快的公益行動，過去11年來已義賣超過39萬件。往年的愛T皆僅有一款圖案，衣服顏色多為黑白灰藍等中性色，今年特別以「we are the world」為題，設計海中鯨魚、天空飛鳥及陸上熊熊三款，除了經典藍與質感灰，還結合大地概念推出限定款的溫暖黃，溫暖黃則是本次最搶手的顏色。

原燒配合本次活動，隨愛T附贈350元的愛心抵用券，凡至原燒門店消費套餐，即可折抵一張，雙人套餐折抵兩張，以此類推。另在8家門店搶先上市「鑽切牛雙人套餐」，鑽切牛小排，是使用5oz重的美國prime等級牛肉，切至成厚度2.5公分的長條，再以獨創的「鑽石切割法」，在燒烤時，達到外酥內軟的口感。套餐內更含椒鹽雪花豚、霜降松阪豬、厚切豚肩排、蔥鹽雞腿丁、干貝、草蝦等，售價1,688元+10％服務費，使用愛心抵用券2張，還可以折抵700元，十分划算。

(工商 )