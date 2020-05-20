新台幣太強，根據國際清算銀行（BIS）最新公布的4月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER大幅上揚至108.35，韓元REER則是略升高至105.42，差距拉大至2.93，創近8年來新台幣REER高於韓元REER的最大紀錄，不利台灣出口價格競爭力。

匯銀主管表示，新台幣今年以來表現強勢，統計至4月底止，累計升值1.02％，在主要非美貨幣中，僅次於避險性質的日圓大漲1.92％，4月單月大漲1.52％，大於韓元的上揚0.92％，因此，新台幣貶REER再衝高，已連續三個月均高於韓元REER，並且創下近八年來高於韓元REER的幅度。

匯銀主管指出，BIS統計的REER，為估算一國貨幣對一籃子外國貨幣的匯率變動指數，指數上揚或下滑，除來自於本身的升貶，與所對應的一籃子貨幣漲跌，以及物價變動因素相關，REER升高對出口占DGP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，一國貨幣的REER愈低時，出口報價愈具競爭力。

(工商 )