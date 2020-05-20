罷韓投票在6月6日投票，YouTuber前往罷韓團體Wecare高雄發起人尹立授課的高雄一間大學，進行訪問，被問到對罷韓的看法。大學生都認為，前市長陳菊做那麼多年，都沒有做出什麼政績，也沒有被罷免，為什麼高雄市長韓國瑜還沒做多久，就要把他罷免。

YouTuber「民正言順」在該大學進行訪問時，一位不支持罷韓的大學生表示，前市長陳菊做那麼多年，都沒有做出什麼政績來，也都沒被罷掉。韓國瑜就好像一個剛上大學的大學生，還沒做多久，就說他不會畢業。大學生都網軍洗腦，就讓罷韓變成一個潮流。他認為不要再被網軍洗腦，韓國瑜也是有在做事的。

一位支持陳其邁的女學生表示，韓國瑜沒有做得特別好，所以就是難免會想要罷免他。一旁女同學附和表示，對韓國瑜的印象沒有很好，但是她不會去投罷免票。

另一位女學生則表示中立，身邊有支持罷韓、也有不支持的。她說不會去投票，覺得很多罷韓的人只是看不爽韓市長，因為不爽他，就想罷免他，就是比較偏激一點。但有些支持韓市長的人，覺得市長的確有在做事，或許是沒有做到完美，但還是有在做事，可能因此會讓不支持的人挑毛病。

(中時電子報)