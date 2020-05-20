「豆腐乳」，是一種將豆腐利用黴菌發酵、醃製，並經過二次加工的豆製品，在台灣算是個常見的醃料，味道濃郁鹹中帶甜，相當好下飯。不過有位民眾表示「有夠鹹」，質疑豆腐乳到底是誰在吃的！馬上釣出老饕傳授「正宗吃法」：加熱過後才好吃！

有民眾認為豆腐乳「有夠鹹」！馬上釣出老饕傳授「正宗吃法」。（摘自PTT）

一位沒吃過豆腐乳的網友在PTT上表示，「去全聯買一罐來吃吃看，第一口就不行了，有夠鹹！」因此想問其他人到底是自己味覺有問題，還是豆腐乳真的不好吃。

貼文一出，網友直指原PO的吃法根本錯了！「這玩意兒可以做的事情很多，別傻傻單吃」。而眾人最推薦的方式就是「配稀飯、配粥」，另外也可以打成泥，當作沾醬來吃，配羊肉爐、將母鴨都好吃。網友表示「首選當然是配稀飯，不是飯」、「配稀飯，當沾醬都好吃」。

還有一位老饕更指出，臭豆腐最正宗的吃法，「要加熱熟了才吃」。表示「把雞肉炸熟了吃，就是豆乳雞；炒空心菜，就是腐乳空心菜。」而原PO直接吃當然會太鹹，因為豆腐乳本身就可做一種醃醬，也就是醃肉下去不用加其他料了。儘管也可當沾醬或配菜吃，但「煮熟才好吃」。

(中時電子報)