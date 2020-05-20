藝人羅志祥這陣子因為前女友周揚青的「毀滅式發文」而成了眾矢之的，如今羅志祥選在520這天，洋洋灑灑寫下7000字的道歉文向周揚青道歉，兩性作家欣西亞看完後發文呼籲，千萬別心軟，回收了，只是證明自己是個餿水桶。

欣西亞在臉書上為大家整理羅志祥7000字道歉文的意義，其中，羅志祥提到的「妳是一個追求完美的人，卻因為我的不完美，破壞了妳的原則」，她認為，這句話是在卸責，畢竟天底下沒有完美的人，這麼說感覺是在指責對方那麼辛苦是自找麻煩。

另外，羅志祥也動之以情，「女孩：老公，我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎？ 拜託」這段話背後的意義是想告訴周揚青，「也許我們是最適合彼此的，不是嗎？」

然而，欣西亞看完後還是認真呼籲所有女性，無論回憶再美，也千萬不要心軟，做出的決定也別輕易動搖，一而再再而三欺騙妳的男人真的不值得回收，回收了，「只是宣告自己的愛情有多廉價，並證明自己是個裝餿水的餿水桶」，大步往未來邁進，才能邂逅和幸福匹配的愛情。

(中時電子報)