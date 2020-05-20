打錯電話竟被對方嗆提告，一名女網友上班時接到老公出車禍的消息，心急的她立刻打電話，想知道發生究竟發生什麼事，結果接電話是不認識的人，女網友說了一句「我是他老婆」，對方滿頭霧水，原來女網友撥錯電話，接下來的發展卻讓她傻眼。

對方訊息不斷鬼打牆(圖片取自/爆怨公社)

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示早上看到老公未接來電，看line訊息發現是載小孩上學途中出車禍，「急忙撥電話給先生，沒想到是別人接的，心想慘了，該不會很嚴重，我就直接說我是他老婆」，對方僅回了「蛤」！女網友看手機，才知道是撥錯電話，女網友馬上道歉說打錯了，接著準備請假事宜。

想不到撥錯的電話號碼主人，不斷回撥給她，女網友也傳訊解釋道歉，結果對方不斷鬼打牆，說老婆很傷心、直說女網友是騙子，還嗆聲「法院見」，奇怪的用詞文法、不停跳針，讓女網友不堪其擾。

對話曝光後，神展開的結局許多網友直呼好對方好詭異，不解這樣是要告什麼，「根本是想敲詐的，這種不用理他」、「文法看了頭好痛」、「可能他老婆接過太多通了」、「很明顯是釣魚手段」、「想騙妳出來，太老套了」。

(中時電子報)