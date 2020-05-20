串流巨擘Spotify與美國喜劇演員喬．羅根（Joe Rogan）簽署合作協議，自9月起羅根的知名播客節目將在Spotify獨家播放。《華爾街日報》引述內情人士指出，這起交易價值超過1億美元，成為播客界最大的交易之一。

依據協議，羅根推出11年的播客節目《Joe Rogan Experience》，自9月1日起，全部內容將在Spotify的平台獨家播放，直至2020年底止。目前在YouTube播放的視訊版播客節目，將在Spotify提供完整內容。

羅根仍保有節目的所有權和編輯控制權。他也向粉絲保證，他的播客節目仍會免費向Spotify的用戶提供，不論是有廣告或無廣告的訂戶。

現年52歲的羅根身兼喜劇演員、播客主、電視節目主持人，和綜合格鬥評論員等多重身份。羅根在近幾年來成為最有影響力和最會賺錢的播客節目主持人。

羅根在2009年推出的播客節目廣受聽眾歡迎，每個月下載次數多達1.9億次。播客節目相關收入讓羅根2019年進帳3,000萬美元，成為2019年富比士（Forbes）收入最高的播客主。

與Spotify簽訂獨家協議後，羅根未來的收入估計將更可觀。雙方雖然沒有透露合作條款，但消息人士指出，這起交易的價值可能超過1億美元，取決於達到某些績效指標或里程碑。

值得一提的是，特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）2018年在網路直播節目公然抽起大麻菸，引發軒然大波，當時穆斯克就是上羅根的播客節目當來賓，抽的是羅根遞過來的大麻菸。

Spotify近幾年深耕成長迅速的播客領域，斥重金與重量級播客主合作和收購播客製作公司不手軟，例如Gimlet Media公司，以及知名體育記者西蒙斯（Bill Simmons）創立的播客網The Ringer。

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