立委收到冒稱總統府信件 府：疑騙個資釣魚信 22:402020/05/20 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 多個立委辦公室均收到一假冒稱總統府所發出信件，內容要求須填具所謂表單。總統府表示，該信件疑似為騙取個資之釣魚信件。(總統府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（20日）傍晚有包括多個立法委員辦公室電子信箱在內，均收到一假冒稱總統府所發出之信件，內容要求須填具所謂表單，總統府表示，該信件疑似為騙取個資之釣魚信件。 總統府發言人丁允恭表示，經查府方並無發送相關信件，也旋將相關資料移送警方調查，呼籲各界注意，勿點擊來路不明信件中之連結或附檔。 (中時 ) #信件 #總統府 #個資 #釣魚 #資料 也許您會感興趣 推薦閱讀 駭客變造總統府資料外傳 國安研判：攻勢到罷韓後兩三天才止 16:572020/05/16 政治 總統府遭駭客入侵 藍委下週邀總統府、調查局等說明國安問題 17:542020/05/16 政治 下週辭總統府秘書長 陳菊明晚在臉書說明 21:372020/05/16 政治 總統需要空間 菊不續任祕書長 04:102020/05/18 政治要聞 Kolas ：自詡府院黨三鐵發言人 為自己灑花 16:142020/05/18 政治 陳菊主掌監院？蔡總統請想想 04:102020/05/19 時論廣場 藍轟台版維基解密總統府說謊 批府成打賴中心 不應准陳菊請辭 13:022020/05/19 政治 總統府真的被駭？黃暐瀚提3疑點 23:572020/05/19 生活 和泰資安防護險 承保內容多元 04:102020/05/20 財經要聞 衝撞總統府累犯 放炮怪客攜18煙火前往就職典禮被逮 10:592020/05/20 社會 政治熱門新聞 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 外交部稱美國務卿祝賀創首例 馬英九接獲美祝賀的卻是… - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 陳菊要出招了？鐘小平：這件事一定影響罷韓投票率 - 政治 「我不是韓粉」高雄退休師反罷韓 自製文宣曝7大理由 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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