今天（20日）傍晚有包括多個立法委員辦公室電子信箱在內，均收到一假冒稱總統府所發出之信件，內容要求須填具所謂表單，總統府表示，該信件疑似為騙取個資之釣魚信件。

總統府發言人丁允恭表示，經查府方並無發送相關信件，也旋將相關資料移送警方調查，呼籲各界注意，勿點擊來路不明信件中之連結或附檔。

(中時 )