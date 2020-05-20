全球暖化已延伸到南極，科學家利用衛星觀測全球綠藻的分布，結果發現，隨著全球溫度升高，南極半島的海岸也出現綠色雪藻。

物理學網(phys.org)報導，該團隊由劍橋大學和英國南極調查局的研究人員組成，他們將衛星數據與南極洲夏季的實地觀測相結合，以檢測和測量綠雪藻。儘管單株藻類相當微小，但是當它們成批生長時，它們會將當地的雪或是冰染成鮮綠色，並且可以從太空中看到。

劍橋大學植物科學系的麥特‧達維博士（Matt Davey）說：「這是對南極洲陸生生物，以及未來幾年隨著氣候暖化可能發生的生態變化的重要資料」。

在南極海岸線附近，特別是在南極半島西海岸的島嶼上，發現了綠色雪藻的花朵。它們生長在溫暖的地區，在南極的夏季（11月~2月），平均溫度已經高於攝氏0度，因此可以使綠藻成長。

研究小組發現，綠雪藻的分佈還受到海洋鳥類和哺乳動物的強烈影響，這些動物的排遺，可以成為高營養的天然肥料，有效促進藻類的生長。在企鵝棲息地的五公里範圍內，發現了超過60％的綠藻花朵。

這些綠藻會行光合作用，能夠捕獲二氧化碳並釋放氧氣，可以說，大自然仍然在對抗人類造成的暖化。達維說：「我們在雪面上發現了1679種綠藻，它們總覆蓋了1.9平方公里，相當於每年吸收約479噸的二氧化碳」

研究人員說，南極雪藻中所含碳總量，可能比上述的估計還要大，因為不只綠藻會吸收二氧化碳，紅藻和橙藻也會，而他們的這項研究沒有計算到。他們計劃進行進一步的工作，以測量這些其他的藻類在南極洲的分布。

(中時電子報)