蔡英文總統今天就職，台北市長柯文哲夫人陳佩琪卻貼文酸說，「騙到的人就是贏家」。網友看完一驚，「看到言論中帶酸，原本以為是偽帳號，原來是真的。」

陳佩琪今晚在臉書貼文表示，在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅， 加上前瞻、風電、紓困、振興計畫才行， 柯文哲卻什麼都沒有，是要跟人家選什麼？還有最重要的是選舉時要臉皮夠厚，高喊「愛台灣、護民主、顧主權」。若選後有人配合口號「提案」，最後也會有自知之明，自己主動「配合政策」撤案。

陳佩琪接著表示，台灣的「政治」實在會讓人腦袋失序，或許政治真的只是高明的騙術而已。但再怎麼說，騙到的人就是贏家。520真的很想跟勝利者說「加油」吧，也請往後4年莫忘世上甘苦人多。

網友紛紛貼文回應說，「珮琪醫師真的很有政治頭腦，都知道綠玩的那幾套」、「說的真好，句句到位，針針見血。」、「字字說到心坎！台灣政治亂象！」、「選前芒果乾.選後不相干，名利雙收把酒歡。」、「柯P除了妳，還有我們。」

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(中時電子報)