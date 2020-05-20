自製影片給大家來投票！請在留言處寫下你的答案喔！（歡歡掩面不敢看）(影/何庭歡FB)

何庭歡前幾天PO了一張兩年前的 「米老鼠歡」舊照，沒想到卻被粉絲打臉回應，「臉拉長了不好看！」歡歡一看也回應說「那時候比較瘦」。今天歡歡撞似撒嬌地說「兩年前真的比較瘦啦！最近也確實飲食上不知節制」，於是她發問「歡歡是否要開啟減肥之路？」她要大家一起來投票幫她決定，po文一出，又讓許多網友暴動了。

何庭歡今在臉書上發文，前天PO了一張兩年前的「米老鼠歡」舊照，卻被說遭粉絲打臉...因為「臉拉長了不好看...」，歡歡接著狀似委屈地說，「說實話這張照片沒修圖，兩年前真的比較瘦啦！最近也確實飲食上不知節制，看歡天天po美食動態嘛災(也知道)，幾個月就重了好幾斤，連小編都看不下去！」

於是何庭歡自製一則影片給大家來投票！她請大家在留言處寫下的答案喔！她還嬌羞地玩梗說：「歡歡掩面不敢看...。」

po文一出，又讓許多網友紛紛留言「美食不吃對不起自己！」、「雖然胖胖的歡歡還是很可愛，但健康還是很重要的」、「要減，穿衣，照相，上鏡頭都美美的」、「 可以吃減醣食物對身體好」。

不過，有更多人暴動了，連忙出聲表示「不用減啦，人生自己開心最重要」、「你現在這個體態是你最漂亮的時候不要再減肥了」、「不用減了！這樣可愛！」、「不要 現在的妳如女神般的美麗，別減了」。

(中時電子報)