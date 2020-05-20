羅志祥今(20)日一早在臉書和微博為愛喊話，寫了一篇7千字懺情文，用20天訴出和前女友周揚青9年戀情點滴，引起熱烈討論；而台灣知名網紅廣告小妹經常對時事有獨特見解，她認為這篇懺情文是「渣渣裝純男日記」，更質疑這樣做只是為了人民幣。

豬揚變色後，羅志祥演藝事業幾乎全毀，特別是大陸市場，因為傷害的是身家背景不一般的周揚青，但他特地選在今日520發了一篇7千字懺情文，向周揚青深情喊話跟道歉；廣告小妹看到羅志祥的行為，直接在臉書笑說，「誰有本事一字不差讀完這篇渣渣裝純男日記，請留言讓本宮知道。我要跪拜！」。

廣告小妹一席話吸引不少網友熱烈回應，大多數人認同她的看法，更說羅志祥的文章像是小學生流水帳；而有一名網友提出個人看法，「到底捨不得女孩還是人民幣……」，沒想到廣告小妹立刻在底下附和，「認同，實話不能說得太大聲」。

(中時電子報)