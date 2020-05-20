嘉義縣民雄鄉大學路的百年芒果樹配合道路改善工程，近日正移植到中正大學內。（張亦惠攝）

因道路改建工程嘉縣民雄鄉大學路上的百年芒果樹近日正在進行移植工程，大學路護樹聯盟將紀錄下來的影像放上社群網站，有網友留言表示，這樣的移植方式「不如全部砍到還節省經費」，接到反應後建設處立即會同專家現勘，並要求廠商改善及後續補救，建設處長林聰利表示，因移植季節等因素影響，目前狀況不樂觀，只能盡所能補救，本周六也會再與專家前往中正大學內的移植基地會勘。

大學路護樹聯盟日前在臉書放上多張樹木移植過程的照片，有網友留言表示，這樣的手法也能自嗨為「移植樹木」？沒有任何一個動作是做對的，預計不用太久時間，移植過去的校內基地會變成「樹木墳場」，更痛批「要這樣處理，乾脆直接砍掉就好了，還可以節省成本」。

建設處長林聰利表示，接到反應後立即會同嘉義大學森林系退休教授陳慶芳前往會勘，根據現場狀況做紀錄，雖目前不是太樂觀但未來會全力輔導廠商做養護。林聰利說，有幾點建議包括嫩枝修剪減少水分蒸發、噴上防止水分蒸散的藥劑、根部殺菌及噴開根劑及早晚澆水等，也要求廠商拍照、寫日記。

林聰利坦言，因移植季節不對，後續需更謹慎養護，樹木移植雖是由公所發包，但縣府會全力輔導廠商，盡全力搶救。長期參與護樹行動的中正大學傳播系教授管中祥指出，只剩最後一哩路了，移樹及養護的過程應該要小心謹慎、步步為營，不要有任何遺憾，也期待縣長能兌現芒果樹保活五年的承諾。

(中時 )