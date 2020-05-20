美國兩大經濟決策領導官員對經濟前景看法相左！財長穆努欽（Steven Mnuchin）認為，由於美國經濟將呈V型復甦，因此對提供更多紓困計畫則傾向觀望態度。不過聯準會（Fed）主席鮑爾卻指出復甦之路依然漫長，採取更多刺激措施將有其必要。

穆努欽周二（19日）在線上國會聽證會上指稱，現今美國經濟最大威脅是等太久才重啟經濟活動。他向參議院金融委員會表示，封鎖商業活動時間過久「恐令美國經濟遭遇永久傷害」。

他還重申總統川普與其他政府官員的看法，預測美國經濟將呈現V型復甦，意味美國經濟在急速衰退後，將歷經強勁反彈。

不過鮑爾在同時卻挑戰川普政府的立場，他說擔憂疫情將持續擴張是美國經濟當前最大障礙，除非美國民眾相信重啟商業活動已無危險之虞，在信心逐漸回復下，才能帶動經濟回到復甦正軌。

因此他在本周也第三次呼籲政府應推出新一輪的財政支出措施，以避免高失業率與企業破產潮對經濟造成的長期損害。他還預測這次「經濟萎縮的程度與速度，將比二次戰後任何一次衰退嚴重。」

(工商 )