520就職典禮上的六都市長合照，遭綠營粉專「只是堵藍」P圖罵垃圾，引發韓粉不滿 (圖／翻攝黃暐瀚臉書)

今天為蔡英文總統520就職典禮，也是蔡英文的第二次就職演說，六都市長除了高雄市長韓國瑜外不分藍綠悉數出席，卻遭曾被NHK點名散播假消息的綠營粉專「只是堵藍」P圖諷刺韓國瑜是「垃圾」，引爆韓粉怒火，但另一個粉專「鷹之眼」對此做出4層含義解讀，讓韓粉大驚原來「只是堵藍」罵的是陳菊。

「鷹之眼」PO文表示「只是堵藍真的很有學問」，表示大家都認為堵藍用P圖來說韓國瑜是垃圾，但其實裡面包括四層含義：

1.照片P上的是垃圾袋，不是垃圾，所以這圖是用垃圾袋比喻韓國瑜，他引用道德經的「聖人云：受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。正言若反」，也就是說一個團隊真正的領導人要能像垃圾袋那樣，承接這團隊的垃圾。

2.這垃圾袋全滿了，但韓國瑜當市長才1年多，一半不到的任期理應來說應該只是半滿的垃圾袋，這很明顯表示韓市長承受的、來自高雄市的垃圾已經滿載，這垃圾怎麼來的？毫無疑問就是前朝遺毒。

3.只是堵藍特地挑了五都市長合照來P圖，意在表示垃圾袋是「高雄市長」韓國瑜，怕大家不知道垃圾是來自於高雄市長職位，承第二點，等瑜驗證了韓國瑜裝的都是前任市長遺留的爛攤子。

4.垃圾從哪裡來？無疑是總統就職典禮製造出來的，也就是說垃圾袋的垃圾蔡英文總統也要負責。

「鷹之眼」表示，這張P圖彰顯韓國瑜替高雄市的前朝政府跟蔡英文承擔垃圾的意思，大酸只是堵藍，用心良苦，用一張圖，傳達了如此深厚且具哲學意義的真相。

不少網友紛紛留言：「你堵藍系？」、「原來最懂堵藍的就是你」、「有見識！高度不同，見到的風景果然不同」、「原來他們罵的是陳菊」、「想不到一張P圖有這麼多層含義」。

(中時電子報)