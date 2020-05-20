日本疫情已逐漸緩和，日本政府21日擬宣布解除大阪府、京都、兵庫縣2府1縣的緊急事態宣言，東京都、千葉、埼玉、神奈川縣的1都3縣以及北海道則考慮維持宣言。21日將在聽取諮詢委員會的意見後，再做最終決定。

受新冠肺炎疫情影響，日本政府4月7日發布緊急事態宣言，5月7日宣布延長緊急狀態至5月底，但因地方各縣的疫情緩和，5月14日提前解除39縣的緊急事態宣言，疫情較嚴重的8道府縣則列為特別警戒區，仍維持緊急事態宣言，要求民眾盡量避免外出、店家暫停營業。

是否解除宣言的判斷標準分為3項，感染狀況、醫療提供體制、監視體制。日本政府將從這3方面做出綜合判斷。在感染狀況方面，日本政府的標準是，最近1周內新感染人數為每10萬人在0.5人以下。

關西的2府1縣都符合此標準，故大致決定解除宣言。首相圈的1都3縣當中，東京為0.56人、神奈川縣為1.11人都未滿標，雖然千葉縣為0.21人，埼玉為0.21人，但1都3縣的平均為0.59人，故仍將維持宣言。北海道為0.69也未達標，故北海道也不解除宣言。

日本政府21日上午將請由傳染病、經濟學者組成的基本對應方針諮詢委員會判斷解除宣言與否，若沒問題將於下午在日本國會上報告，再交政府對策本部正式決定。

日本政府為防止解除宣言的地區疫情再度擴大，故仍將籲請民眾持續地盡可能減少與人接觸的機會。

(中時電子報)