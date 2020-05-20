在美國日前宣布擴大對華為出口制裁、並傳出台積電可能無法賣晶片給華為之際，大陸晶圓代工龍頭中芯國際立馬獲得大陸政府注資700億美元，此舉當然是為扶植中芯發展晶片技術和產品，以抵抗美國科技戰圍剿。但市場人士指出，中芯與台積電的晶片技術差了兩個世代，加上美國禁令，即使中芯獲得國家隊全力資助，短時間內也難以替代台積電角色。

美國商務部15日宣布，明訂限制華為使用美國科技和軟體，從而保障美國國家安全。據最新規定，無論是美國或外國的企業，若沒有拿到美方的特許，就不能用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為。在此禁令下，台積電可能無法繼續向華為供貨、華為也面臨「斷貨」危機。

在川普政府對華為祭出制裁後，中芯國際（SMIC）當天（15日）在香港交易所公告，包括中國國家集成電路基金 II (俗稱大基金 II) 與上海集成電路基 II 兩項政府資金，分別向中芯南方增資15億美元及 7.5 億美元（總計約新台幣680億元），用於資本開支。

中芯南方為一座12吋晶圓廠，為因應先進製程的市場需求，預計將產能由每月6,000片增加至35,000片，以滿足未來晶片代工生產需要。

香港經濟日報報導，大陸國家隊積極注資中芯，無非希望作為台積電以外的「備胎」，但因美國禁令已迫在眉睫，市場人士指出，台積電5奈米將在今年下半年量產，反觀中芯的製程技術目前只達到14奈米，更別提7奈米了，雙方技術差距達兩世代，短時間內，中芯難以取代台積電出貨給華為。

報導指出，14奈米晶片於2014年由英特爾首先量產，7奈米晶片則於2018由台積電最先量產，即一世代晶片的升級和投產，起碼要花上約4年時間，更何況兩世代？由此看來，中芯遠水難救華為近火，然而在美中科技獵殺戰的節骨眼上，中芯只能加快腳步緊追，因為這是一場攸關華為、甚至大陸科技產業的存亡。

(中時電子報)