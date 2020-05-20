香港藝人李若彤在電視劇《神鵰俠侶》中飾演小龍女成經典，一度淡出幕前的她今年其實已經53歲，而且轉型成健身達人。日前她秀出有6塊腹肌的馬甲線，以及完美肩線，零贅肉的肩膀除了讓背影更年輕，還有什麼好處？又該怎麼練？

好久不見的李若彤至今仍是六、七年級世代公認的「最美小龍女」，空靈氣質讓人難忘。2005年起她逐漸淡出螢光幕，直到近幾年才復出，參與少數戲劇作品，多數時間投注在健身，一身結實肌肉線條和過去柔弱模樣截然不同。

李若彤的健身習慣其實已經持續20年，2008、2009年接連經歷相戀10年男友提出分手、父親過世等傷痛，也靠運動才走出陰霾。她近日在社群網站微博秀出6塊腹肌照，並寫下：「不管多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的。」

李若彤在微博比對自己2019年（左）和1995年飾演小龍女的照片（右），差異不大。（圖片來源：取自微博：李若彤）

除了腹肌，李若彤也很重視肩膀線條，甚至自己拍攝多支影片教授居家用啞鈴練肩線的方法。她認為女性不用擔心練肩膀看起來「太壯」，反而寬一點的肩線穿衣服會更好看。

李若彤苦練的，其實就是所謂的「直角肩」，也就是肩膀沒贅肉、肩頸呈現完美90度，看起來脖子特別修長，視覺上會顯得身材更纖細。除了美觀，鍛練肩膀還有什麼幫助？

肩膀大約有8條肌肉，連接到肩胛骨、肱骨，以及鎖骨。肩膀最大塊的肌肉是三角肌，從鎖骨一直延伸到背部的肩胛骨，三角肌能防止提重物時關節脫臼，此外包括舉手、挺胸等動作也都需要肩膀肌肉協助。

因此，如果太少鍛練肩膀導致肌力弱，肩關節就容易受傷。加上上班族長期使用電腦、手機，或是側揹公事包，容易不自主地聳肩、彎腰駝背，更加重肩膀負擔，久而久之容易肌肉過勞，甚至演變成肩頸僵硬或無法上舉手臂。

相反地，如果能一起鍛鍊肩膀的三角肌和背部肌肉，就能有結實的上半身肌肉支撐身體，預防中老年肌少症上身，緊實的上半身也讓你更有衣架子架勢。

李若彤建議選擇一對適合自己的啞鈴，一開始重量不用太重。

她示範的動作之一是雙腳打開與肩同寬，膝蓋微彎，雙手各舉一個啞鈴，左手舉高到肩膀高度、再換右手。左右各15下為一組，做完後可稍稍休息一下，總共做3組即可。

除了李若彤的方法，其實還有很多動作都能鍛練上半身，也不見得需要啞鈴。例如準備兩個裝滿水的寶特瓶，腳打開、身體前傾約45度，吐氣時將手肘拉近身體兩側，可鍛練背部肌肉（見影片）。

瑜伽的脊椎伸展運動，也能有效緩解肩頸痛（見影片1／見影片2）。

另外這個輕鬆「向後仰」的動作，能鬆開肩頸，都能幫助你往衣架子更邁進一步（見影片）。

(中時電子報)