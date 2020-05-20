國際能源總署（IEA）20日發布報告顯示，受到新冠肺炎疫情影響，全球今年再生能源裝置量預估僅新增167GW（吉瓦），較去年下滑13％，而這將是20年來首見負成長。

IEA周三公布「再生能源市場更新報告」指出，受到肺炎疫情衝擊，各國相繼實施封鎖措施、民眾嚴守社交距離準則，加上供應鏈遭到打亂、「新的經濟挑戰浮現」，導致太陽能、風力等發電建設工程落後，連帶影響今年再生能源新增裝置量。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）表示：「雖然各國持續興建新的風力渦輪與太陽能發電廠，但速度已變慢許多。」

其中，歐洲今年再生能源新增裝置量預估下跌三分之一，創下1996年以來最大跌幅，但明年可望部分反彈。事實上，多數成熟市場今年新增裝置量都遭下修，唯一例外是美國，該國投資人為了獲得稅務優惠紛紛加快再生能源建設興建速度。

但IEA認為，在各國政府持續支持綠能政策下，加上多數遭疫情耽誤的風力與太陽能計劃陸續上路，明年再生能源裝置量可望恢復成長、達到2019年水平，充分顯現該產業的「驚人韌性」。

(工商 )