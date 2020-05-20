南屯區長期穩居台中房市三大交易熱區之一，近年來房價表現直追西屯區七期。其中，單元二重劃區受到低建蔽與低容積限制，已成為台中豪宅與豪墅的群聚區，吸引建商爭相插期推案，每戶動輒4,000至6,000萬元之間的電梯豪墅競逐市場，目標客層均鎖定搶攻台商與中部企業主。

其中，創立超過30年的鼎一建設，隨著二代何柏毅、何柏霆兄弟檔聯手接班後，初試啼聲、前三案均推出透天別墅產品。2017年先在沙鹿區推出「賦築」透天別墅案，新成屋半年即完銷；續於大里區推出7戶電梯別墅案「述築」，採取先建後售，預計下半年完工銷售；第三個電梯豪墅案「森之硯」，就插期競爭激烈、綠覆率最高的單元二重劃區，520檔期正式進場。

根據統計，台商回流台中投資的廠商數居全台排名第二位；其中，又以投資中科的廠商數、投資金額雙雙居冠；其次為台中精密園區與台中工業區，西屯區與南屯區為台商事業版圖大本營，也是台商置產定居的首選區域。

而位處南屯區的單元二重劃區，隔市政路與七期對望，以極高綠覆面積與公益路新富域生活商圈，加上擁有便利的交通動線，3分鐘上74號快速道路與國道一號、5分鐘抵達七期新市政中心、7分鐘直達台中高鐵站，已成為台商購屋置產首選。

鼎一建設總經理何柏毅表示，鼎一「森之硯」規劃獨棟、雙併與社區型電梯別墅，地坪32～42坪、建坪89～106坪，每戶樓高6層，雙整層主臥規劃超越豪宅尺度，10米超大面寬光映建築、設計內凹陽台空間與風光共生，總價4,280萬至5,880萬元，「每戶都有雙整層主臥，這種產品在單元二比較少見，就是專為台商、企業主而規劃！」

鼎一建設副總經理何柏霆表示，鼎一建設追求的是一種悠閒自得的生活意境與品味，在設計上採用清晰的線條，而且，在空間劃分中摒棄曲線；強調在簡潔、素雅、大方的外觀設計下，講究空間的流動與分隔，增加室內外空氣的對流，及陽光照射的角度，充分考量居住者的舒適。

因此，鼎一「森之硯」電梯豪墅案，採用現代日式風格的概念，在外觀上以幾何量體營造出現代禪意，以格柵元素與正面量體設計產生完美比例；還有，大面窗的設計將戶外自然光引入室內，明亮通風節能，以及用舒適的生活感受為導向而做的內部空間規劃。

(工商 )