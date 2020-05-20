加大振興力道，行政院已決定7月推出振興券，規模並從原本編列的111億元大幅加碼到超過300億元，優惠折扣將較原本經濟部規劃的六七折優惠，知情官員透露，保證令民眾「更驚喜」，發行方式包含：實體券、電子票證、電子支付等多元方式，讓民眾自由選擇，預訂6月初正式拍板。

官員表示，振興券會讓民眾有感，「以小錢換大折扣」，但要避免發券後成為替代消費，要讓民眾有消費意願，又不會全部拿來囤積民生物資，至於「以小錢換大折扣」的優惠折扣仍在最後討論中。

新冠肺炎疫情連續13天零確診，行政院也緊鑼密鼓研議振興券，配合暑假到來，7月上路。行政院官員表示，振興券會符合行政院長蘇貞昌指示的「好領、好用、促進消費」。

經濟部原本規劃每人支付1,000元換取1,500元的酷碰券，中低收入戶則發給500元酷碰券，即享有500元折扣，相當於打六七折。不過，外界反映回饋500元的誘因太小，因此，行政院決定加碼優惠折扣，據了解，每人支付金額將下修，回饋金額則上修。經濟部研議的方案每人支付金額下修為800元、600元、500元不等，將由行政院決定。

為了達到好用，振興券發行方式將採多元方式，包含：實體券、電子票證、電子支付等，知情官員表示，行政院也正和銀行研議有沒有可能用信用卡，這樣民眾使用更方便。

至於好領，領券方式也將採行目前成熟的「口罩實名制模式」，由民眾拿著健保卡在網路上預訂，繳費後到通路超商、郵局等領取實體券，或存在配合的行動支付、電子票證中使用，並將開放團體預購，以節省民眾排隊時間。

有關振興券適用範圍，據了解，也大幅放寬，僅排除有限可能產生替代消費部分，同時將邀請受創較嚴重店家如餐飲業等加入活動，希望藉由商家擴大優惠，加強刺激因疫情衰退的消費領域。

至於振興券的規模，據了解，行政院主計長朱澤民已調度各部會的經費支應，官員強調，振興券就是要振興經濟，規模當然不能只有經濟部原本規劃的111億元，預計超過300億元，且基調不會偏離蘇揆要求的「好領、好用、促進消費」三原則。

(工商 )