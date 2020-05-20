新冠肺炎疫情，台灣目前為止趨緩許多，而美國疫情仍然嚴重，確診人數與死亡人數，都是全球之冠，但隨著天氣逐漸暖和，越來越多民眾在公園、海上聚集，尤其很多年輕人認為自己感染肺炎風險很低，或者感染了也能復原，因此並不在意社交距離。

貝斯·卡爾布（Bess Kalb），是美國知名脫口《吉米夜現場（Jimmy Kimmel Live!）》的編劇、以及作家，同時也是重症病房（ICU）醫生的女兒，她在社交平台發布從醫生父親那裡得知，很多年輕新冠病患去世前的痛苦經歷，貝斯·卡爾布形容他們感染新冠肺炎後孤獨死去的慘狀，再次提醒大眾，如果繼續出門群聚，這可能就是他們要面對的結果。

My dad is an ICU doctor treating COVID-19 patients. In the past WEEK he has set more “I’ve never seen a heart rate/RBC count/etc. like this” records than in his decades-long career. What this virus does to the body is like “sticking your finger in an electric socket.” Stay home. — Bess Kalb (@bessbell) May 3, 2020

「很多人無法挺過使用呼吸機的階段，有人突然中風或癲癇，還有人因為肺部衰竭身亡」，貝斯·卡爾布的父親表示，「從未見過如此駭人的心率與紅血球數據（RBC）」，形容那種痛苦就像「把手指插進電源插座」；甚至有位病人光一個早上就輸了8次血，不是因為出血過多，而是病毒正在瘋狂吞噬他的紅血球，比自身製造出紅血球的速度更快。

很多患者需要靠呼吸機維持生命，貝斯·卡爾布形容，這就像「沒有訓練的情況下跑馬拉松」，即使靠呼吸機活過來，很可能要做透析、插餵食管，這對很多人來說簡直生不如死；有些病人停止使用呼吸機，食慾開始恢復，以為沒事時，免疫組織開始撕扯肺部，導致患者窒息身亡。

家人無法探望感染者，他們只能在醫院孤獨死去，貝斯·卡爾布希望這些慘病例，警告群聚民眾，她向出門玩樂年輕人喊話，「決定去一個擁擠海灘、美甲沙龍之前，請你先告訴家人，自己願意接受胸部按壓，或是願意插入餵食管」。

(中時電子報)