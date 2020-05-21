黑函截圖

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今天是蔡英文總統與副總統賴清德520就職典禮，不過跑總統府記者群對照上周五收到的府黑函，發現有記者多收到一封與其他人不同的資料，內容仍是蔡英文去年底在黨內初選中打擊賴清德的過程，但較其他信件裡的計畫內容更縝密。

跑總統府記者群，上周五收到多封來自tsailoser寄來的黑函，內容包括內閣人事調整和蔡英文打擊賴清德的過程，其中內閣人事事後有多件都證實為真。不過總統府已表示，這是經駭客偽變造的資料，內容為臆測拼貼，非屬事實，府方也已交由警調進行偵辦。

此次流出的黑函內容如下：

執行會議記錄摘要(20190321)

一、 討論過程整理： (一) 協調小組成員：卓榮泰、陳菊、蘇貞昌、柯建銘、鄭文

燦，預計周六召開第一次會議

(二) 本會議擬完成目標：協調成功

(三) 重點工作：施加外部壓力點，使賴接受協調 1. 賴表態助扁特赦 2. 黨內繼續表態挺蔡 3. 集結黨內力量，形塑團結氛圍給協調小組，也可給黨部壓力 4. 正面形塑「蔡賴合」 5. 負面則強化：賴的正當性不足、沒有誠信、師出無名、當初敗選下台等。

6. 論述方向： (1) 現任總統還有一年任期，政府會陷入空轉危機，要以台灣為念等等 (2) 目前國際情勢是美台關係最好的時刻、政府立刻跛腳則美國將不會再對台釋出利多(台灣出局、台灣將被美拋棄)、蔡英文是最會處理國際、美台關係的人

7. 民調會改變：(1) 強化蔡賴配最強的民調；破解輿論民調與輸贏的關

係(舉例：扁、柱)、過去賴院長對其民調高於總統曾說過角色不同等說法 (2) 過去陳水扁2004年爭取連任民調低，但是全黨一致

支持最後還是贏。 8. 民進黨在縣市長選舉提名原則就是現任優先(賴競選縣市長即是)，即基於避免現任者跛腳以致施政空轉，總統提名亦是如此。

二、 決定事項：確認以民調最強是「蔡賴配」為主軸

(一)執行工作：

內部：[下周三以前要完成] 1. 由立法院率先發聲：管碧玲、莊瑞雄、王定宇等幾位立

委率先發動，連署文字明天先出來，就找立委談。[建忻副祕協處，明天開始進行] 2. 跨派系連署：連署文字先寫好，各派系負責處理連署，但結果要一起公布。 3. 地方議會黨團通過決議、執政縣市長、地方黨部聯名或連署，由地方發動遞交黨中央[耀福協處，下周三以前

完成] 4. 基層組織：鼓吹「蔡賴配」、做決議表態、掛看板[耀福協處] 5. 陳副總統表達呼應民間蔡賴配，公開支持[建忻副祕協處，預計下週三露出]

6. 需要傳達給賴的訊息，請協調小組蘇院長協助。 7. 留意並顧好尚未表態大老(林義雄) [范雲協助？] 8. 民調戰：三立(高明慧)

外部： 1. 找林飛帆公開表態(安排上節目)，但不適合說支持蔡賴配，而是拋出與獨派進行世代對話、新台派的論述[錦昌、人多協處，明、後天露出]

2. 范雲：隨總統出訪，藉由近身觀察女性總統處理外交國際事務能力的感想，先 PO 臉書，再由隨團記者訪問。[建忻副祕協處，出訪至馬紹爾時進行] 3. 溝通名嘴論述的部分[耀福、其邁協處，持續進行] ？ 第一輪總統尚未聯繫周玉蔻、廖筱君 4. 年輕台派(莊晨暘)、社團的部分[克和協處] 5. 總統出訪回國後的行程安排，要補強與基層連結這方面

網路社群部分： 1. 粉專網頁：英粉、辣台妹、給我蔡賴配等[鶴明協處] 2. 訊息發送：蔡賴配民調最強、整理蔡政績、民進黨總統

進行初選的都輸等，發送組織 Line 群組 3. 黨內有表態的聲明、臉書PO文：請惇涵蒐集轉給鶴明處理 PTT

4. 臉書上若有像顏擇雅等論述佳的PO文，可以下廣告或大量轉傳 5. 亦可處理臉書點選投票(蔡賴誰有能力處理國際事務或美台關係、是否支持蔡賴配等題目) 6. 趙少康批賴「看清廉部長卻特赦貪汙總統」，yahoo新聞有圖文，盡可能傳入藍營群組[惇涵協處] 7. 整理對賴挑戰的論述說法、對國家政權的危機，提供給

名嘴、網路社群小編[惇涵協處] 8. 整理游錫堃、賴清德被現任優先的前例或過去說法[敏

霞協處]

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