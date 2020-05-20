日本對新冠肺炎治療藥候補之一的抗流感病毒藥「Avigan」、又稱「法匹拉韋」（Favipiravir）之臨床試驗效果持慎重態度，認為還無法判斷確實有效，必須進一步進行臨床研究。

法匹拉韋是日本製藥廠富士軟片集團開發的新型流感治療藥，大陸政府今年3月宣布，已在臨床研究上，認定其對治療新冠肺炎有效。

日本為了確認其藥效及安全性，也開始進行臨床研究及治療試驗。愛知縣的藤田醫科大學等幾家醫療設施，以新冠肺炎輕症或無症狀的86名住院患者為對象，分為住院當天便開始服用法匹拉韋，最長服用10天的1組，以及住院第6天後才開始服藥的1組，觀察比較病毒在第6天時的減少情形。

經分析約半數的40多位病患的病情後總結出，「判斷其有效性的時期尚早，應繼續進行臨床研究」。日本厚生勞動省大致決定，將大幅縮短法匹拉韋的審查手續，盼在5月之內能批准為新冠肺炎治療藥。

(中時電子報)