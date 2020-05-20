圖中可以看到一隻攀在牆面上的壁虎，嘴上竟刁著一整隻老鼠。在壁虎面前，老鼠顯得相當嬌小。（摘自爆笑公社）

通常，一般人對於壁虎的印象都停留在平常出現在住家，消滅蟑螂等害蟲的「益蟲」。不過，近日一名網友分享，一隻看似在牆壁上無害的壁虎，嘴上竟叼著一隻完整的老鼠！驚悚畫面讓全網驚呼「是鱷魚吧！」然而，這種巨無霸壁虎，還真的大有來頭。

原PO在臉書社團《爆笑公社》上分享表示「某網友家的壁虎」。照片曝光馬上吸引近萬人按讚，圖中可以看到一隻攀在牆面上的壁虎，嘴上還叼著一整隻老鼠。在壁虎面前，老鼠顯得相當嬌小，整個頭部都被壁虎的嘴給含住，驚悚的畫面同時也呈現出一場毫無懸念地掠食秀。

看到這超乎常理的畫面，網友驚呼表示「別人家的壁虎總不會讓我失望」、「是阿嬤養的壁虎嗎」、「木守宮已擊敗小拉達」、「這是寵物吧…」、「會爬牆的鱷魚」。對於，許多人來說，真的沒辦法想像一隻壁虎能長得這麼大隻」。

其實這種巨無霸壁虎是一種叫「大守宮」的生物，又名蛤蚧。（圖／Shutterstock）

不過內行一看，馬上就發現，這隻「壁虎界的酷斯拉」，其實就是一種叫「大守宮」的生物。大守宮，又名蛤蚧，根據維基百科介紹，主要分布於大陸廣西、廣東、雲南；同時在印度、緬甸、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等國也有分布。不過現已擴散到美國佛羅里達州南部與台灣南部，都可能出現牠的們的蹤跡。

(中時電子報)