空軍特種作戰司令部(AFSOC)表示，將在2022年之前，在AC-130J砲艇機上安裝高能雷射武器。

國際防衛雜誌(National Defense)報導，美國空軍司令部固定翼計劃執行長梅利莎·強生上校(Melissa Johnson)說， AFSOC與海軍水面作戰中心合作研發雷射武器，已經有5年之久，進行了一系列研究和地面測試。

她說：「我非常期待最後成果，雷射武器將會是未來的裝備」

報導稱，目前的測試都是地面上行，但是到2022年，就會將雷射武器安裝在飛機上測試。她指出，雷射武器的能量功率是60千瓦。

最近，雷射武器正式納入了AC-130J計劃，也就是，AC-130J將成為雷射武器的載台。

AC-130J是新一代的美國空軍砲艇機，稱為「幽靈騎士」(Ghostride)，它具有比前一代C-130H更大的機身，也就有更好的裝載量、航程和滯空時間，目前已達到初始作戰狀態。

軍事網(Military.com)報導，AC-130的飛行指揮官湯姆·帕倫斯克（Tom Palenske）相當期待雷射武器的到來，他已經在思考，未來特種作戰上，雷射武器的使用場合。

帕倫斯克說，雷射是重要王牌武器，它的瞬間指向性，能攔截其他的武器系統，並且能進行更精準的突擊作戰。

他說：「假如有了雷射武器，要再執行一次擒拿諾瑞加(Manuel Noriega)的任務，那麼行動會比當年還要簡單，只要先用雷射將他的汽車引擎上燒個洞，使其癱瘓，再派海豹隊去抓捕就行。」

帕倫斯克說的是是1989年，美國入侵巴拿馬，抓補諾瑞加的「正當行動」(Operation Just Cause)。

高能雷射已超過肉眼可見，所以遭到攻擊的車輛只會感覺到一陣熱，然後車子就壞了，沒有噪音，沒有大驚小怪，沒人知道它發生了。

其實，研究進度已經落後了，AFSOC曾希望今年就雷射武器整合到飛機上。但是資金不足，使得工作只能延遲。

(中時電子報)