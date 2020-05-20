多名美國官員與國會議員在5月20日蔡英文開始其第二個總統任期之際，紛紛發表視頻祝賀，並強調支持美台之間加強合作。但是美國共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)也同時對美國這樣的大動作也感到憂心，他向媒體表示，「希望武統不是北京目前正在考慮的選項，因為那將引發美中軍事衝突」。

《美國之音》報導說，蔡英文於5月20日舉行就職典禮受到新冠疫情影響，就職儀式從簡，也未邀請國外貴賓。不過仍有多位元美國國會議員以透過預錄視頻的方式，表達祝賀之意。

參議院台灣連線共同主席之一、資深共和黨參議員英霍夫(Jim Inhofe)在預錄視頻中祝賀蔡英文總統後表示，他希望美台持續在各方面加強合作。「我期望台灣會是我們（印太地區）最緊密的知己之一，台灣在文化上比我們瞭解那個區域，我們正在密切地合作。」

另一位台灣連線共同主席、新澤西州的民主黨參議員梅嫩德斯(Bob Menendez)也在預錄視頻中恭喜蔡英文連任，並期許台灣持續與美國維持友好的盟友關係。

不過，報導也指出，美台關係持續活絡的同時，大陸卻頻頻釋放警告信號。自今年1月下旬以來，解放軍一再出動多型軍機在台灣鄰近海域繞台演訓，還曾短暫跨越台灣海峽中線。4月份，大陸航母遼寧號還曾帶著編隊現身台海。

報導稱，在國會中被視為「挺台派」的重量級共和黨參議員魯比奧在以視頻表達對蔡英文連任總統的祝賀之後，也對媒體表示大陸頻繁軍事動作令他擔憂。

目前擔任參議院情報委員會代理主席的魯比奧說：「我認為他們經常性地對台灣施加壓力是非同尋常的。假如是軍事干預的話，我會很震驚的。不過他們已經非常明確地表明，最終，如果可以的話，他們計畫以這樣或那樣的方式強行統一。」

魯比奧表示，「我希望這不是他們現在思考要採取的選項，因為這將是個災難性的事件，會最終導致與美國的武力衝突，我們有對臺灣安全防衛的承諾。所以，我們希望事情不會那樣，那將對所有人都很糟糕。」

不過，身兼參議院軍事委員會主席的英霍夫認為，他並不擔心中國大陸還會做出什麼更大的動作，原因是「我認為他們無論如何都已經做了一切他們所能做的事情。我們現在說的是中國，只要有任何他們還可以做的事情，他們早就都會去做了，所以我不擔心。」

另一位參議員梅嫩德斯也是參議院外交委員會首席民主黨成員，他認為中國大陸沒有理由升高台海兩岸的軍事緊張關係。「我認為（蔡英文）總統已經展現了很明確然而並不是對抗性的角色。在我看來，她想要維持現有架構的本質，保台灣自治的現實，說到底，這不應該成為中國加劇衝突的原因。」

(中時電子報)