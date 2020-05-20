6月6日即將舉行罷韓投票，行政院副院長陳其邁晚間在臉書發文，提及新冠肺炎防疫的「台灣模式」成功經驗，頗有對照意味。他說，美國官員肯定「台灣是全球衛生的領導者」；AIT處長酈英傑更說「這是屬於台灣的時刻」。此時此刻，大家感受到「生為台灣人的幸福」。

陳其邁有感行政團隊防疫有成，在臉書說，今天是蔡英文總統第二個任期的開始， 行政院長蘇貞昌、他及內閣閣員，也一同宣示就職。原本應梅雨霏霏的天空，罕見地一滴雨都沒有落下。讓他想起過去李登輝前總統曾說「生為台灣人的悲哀」。台灣人擁有超過400年的歷史，生為台灣人卻無法為自己的國家奉獻，確實是很悲哀的事情。

陳其邁話鋒一轉，面對疫情全球肆虐，他說台灣卻是一個可以日常生活的亂世福地。口罩實名制3.0，到超商即可預購取貨；38天本土零確診 、13天無新增案例，台灣已成為全球防疫模範。之前和他視訊的美國衛生部副部長Eric Hargan說，美國肯定「台灣是全球衛生的領導者」；AIT酈英傑處長更說「這是屬於台灣的時刻」。此時此刻，大家感受到「生為台灣人的幸福」。

他說，「台灣模式」的成功，來自於成熟的公民社會，所有台灣人民都是英雄，台灣在國際上的掌聲，都是屬於台灣人民。雲層中隱隱可見日光，正呼應著台灣在當前國際變局中的處境。

陳其邁表示，想起2004年時，他擔任行政院政務委員與發言人，16年後，他依舊在相同的路上，實踐從政的初衷。台灣人民願意再給民進黨執政的機會，民進黨會更加的謙卑，不會有一絲鬆懈。面對未來的挑戰，我們更有信心，一定會努力打造更美好的國家，讓所有台灣人，都以身為台灣人感到驕傲。

(中時 )