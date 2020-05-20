周四(21日)下半天起梅雨鋒面南側西南風增強，有機會達到西南氣流的程度，屆時將有劇烈天氣及強降雨發生，降雨強度有可能在「致災邊緣」。對此，高雄市農業局長吳芳銘也在臉書上PO出氣象預報，他說高雄市需注意劇烈降雨現象可能發生，他更是難掩對高雄農作物的擔憂之情，感嘆：「擔憂玉荷包、鳳梨、芒果、蓮霧⋯等」。

氣象相關粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上貼出天氣預測，「周四(21日)西南風增強，周五(22日)、周六(23日)達到「西南氣流」程度。同時，鋒面滯留台灣上空，雙重因素同時影響之下，周四(21)～周六(23)全台灣慎防致災性強降雨。」

吳芳銘也在臉書上PO出提醒文，「根據最新數值模式顯示，5/22-5/23日累積降雨量的統計，評估高雄平地地區有180- 240mm，高山地區有240-280mm，是本次梅雨鋒面降雨最為顯著的時段，請大家加強防範，做好防禦工事」。

吳芳銘也表示，「擔憂玉荷包鳳梨芒果蓮霧⋯。梅雨鋒面滯留水氣充沛，預計高雄周五六降雨明顯。」他近日又PO出了臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」製作的一張圖，其中提到「雨勢再開！周五慎防致災性降雨」，粉專也提醒周五「全台灣一整天都會出現劇烈天氣，包括強降雨、打雷閃電、瞬間強風。而中南部山區受到西南氣流直送，會有持續性的大雨，務必要嚴防山崩、土石流等災情」。

(中時電子報)