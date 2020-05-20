總統蔡英文、副總統賴清德今天就職，網友也點名民進黨、國民黨2024總統大選的可能人選，民進黨是賴清德跟鄭文燦、國民黨則是朱立倫和江啟臣。

有網友在PTT貼文指出，民進黨最可能推的人選依然是賴副跟「胖周瑜」鄭文燦，自己身為台中人，認為林佳龍不可能，不過其他鄉民們都說，賴副太墨綠，不知道如果真的當總統，會不會延續目前蔡英文的兩岸路線，至於鄭文燦看來相對穩重，但是他對國際事務的熟稔，應該比不上蔡英文。

至於國民黨，除了朱立倫之外，該網友認為，別小看國民黨主席江啟臣，他還是有人氣的，親美派長得又帥，雖然好像是沒啥號召力的黨主席，可是他去選總統，未必沒機會，前提是「師父跳下來玩」；而朱立倫卸任新北市長後，就沒什麼曝光度，除了國民黨鐵票，很多人都快忘記他了。

有網友卻認為，「非侯(侯友宜)不投。」、「侯太早了，而且不知道他上了會幹嘛。」「韓國瑜。」、「賴柯朱吧！馬扁的正統繼承人終須一戰。」也有人說，「胖周瑜目前看起來全台灣人氣不足，DPP推他，勝選難度高，有什麼點是除了桃園人外願意投給阿燦的？」

(中時電子報)