與男友開心登記結婚，卻被告知「早就結婚」！來自大陸新疆一名35歲伊姓女子，今年4月與男友登記結婚，民政局卻告訴她早在2006年，就已經與一名巴姓男子登記了，所以無法再次申請，伊姓女子感到不可思議，老公也開始懷疑她，因此她立刻回老家調查資料，才發現背後陰謀。

伊姓女子趕往老家民政局查看資料，發現當年填寫的結婚登記表上，填寫資料是一名性帕的女子，除了名字、照片不同，其餘個人資料都與自己相同，警方查看帕女提供的戶口名簿影本，發現姓名欄的字體，與其他地方所寫的字體明顯不同，認為伊女的戶口名簿應該是被人偽造。

身分遭偽造，害伊姓女子差點與男友分手，「我當時直接懵了，老公也開始懷疑我」，警方找到「傳說中伊女老公」巴姓男子，追問之下才坦承，2006年，當時才16歲的帕女懷孕，為了讓孩子獲得出生證明，想出冒用身分獲取合法年齡，才能登記結婚，某次巴男幫伊女父母影印戶口名簿，發現伊女21歲且住外地，因此決定讓女友假冒伊女身分。

而巴姓男子被處行政拘留7日、帕女處行政拘留5日，伊姓女子也終於順利與男友登記結婚，結束一場盜用身分的陰謀。

(中時電子報)