台北市房價居高不下，其中信義區更被認為是豪宅聚集地，只有有錢人才能住，還曾遭網友反串揶揄：「出了信義區都是南部」。對此一名想從三重搬家到信義區的網友，忍不住PO文詢問信義區最落後的地方是哪裡，引起網友熱烈討論。

網友在PTT八卦版PO文「信義最落後的地方是永春還是虎林街？」，表示自己最近打算從三重搬家到這附近，但聽說很多人說這裡很糟，是信義區最落後、治安最差的地方，因此上來詢問網友。

鄉民看到後紛紛留言：「三重說別人治安差是不是怪怪的」、「虎林街還好吧」、「個人覺得是臥龍街」、「住永春超放心的，晚上走路也不會沒安全感」、「三重仔竟敢嘴永春」，其中兩條街更糟輪流點名：「絕對是吳興街，又舊又貴」、「福德街這邊素質超差...」、「福德街尾端超落後」、「看來是南部人，吳興街都不認識」、「吳興街尾，福德街還強一點點」、「吳興街進去跟中永和有得比」，但也有人持反對意見：「吳興街只是市容差，醫護學生很多，治安不會不好」。

(中時電子報)