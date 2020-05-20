中信兄弟周五至周日（22-24日）在台中洲際主場進行3連戰，將開放至2000名球迷入場，現場也將開放飲食及販售餐盒，但不可攜帶外食，請球迷配合相關防疫規範。

中信兄弟結合連鎖餐飲推出系列餐盒，配合政府規定特與連鎖餐飲業者結合，全新升級的兄弟丼推出日式風格的「醬燒雪花牛丼」、「壽喜豚肉丼」及「照燒雞肉丸丼」；Brothers Tea Shop推出百年傳統全新感受的古早味系列飲品。

棒球場上不能缺少的Pizza Rock也推出個人小Pizza來配合防疫；肯德基炸雞也推出個人炸雞分享餐，也少不了消費者最愛的蛋塔；輕食則有爭鮮外帶壽司，平民美食爭鮮外帶壽司帶給您零負擔的感受。

吃飽後再來一杯手搖飲當甜點吧，台茶1號推出結合在地大甲名產的大甲芋頭鮮奶。消費者購買餐飲前，店家皆會使用酒精協助消毒手部，購買餐盒皆附贈酒精濕巾供飯後消毒。洲際球場也配合政府防疫規定，禁止攜帶外食。

此次開放2000名球迷進場，為確保球迷間保持安全防疫距離，將開放外野觀眾席，因外野為自由入座無事先劃位，故將左右外野分流。外野全為戶外空間，座位採同排一隔二，前後隔一排設置，須按照貼有中信兄弟隊徽的貼紙就座。內野同上次系列戰，將一、三壘座位區分流，場內飲食攤販設置於二樓外平台帳篷處。

購票管道一律由「中信兄弟售票網」及今年度推出的「中信兄弟售票」APP購買，當天售票窗口僅提供補票及諮詢服務，不開放售票。成功購票球迷需憑QRcode入場，為落實實名制，請攜帶附照片之證件以利查核，若未攜帶個人（具照片）證明文件無法入場者不提供退票。入場需填寫「觀眾入場健康聲明書」，按照購買的座位號碼入座，勿任意變更座位。

(中時 )