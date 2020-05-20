蔡英文總統將回任民進黨主席，前立委段宜康指出，為什麼民進黨高雄區域立委，叫台北市議員不要參加Wecare在台北車站的罷韓宣傳活動？名嘴尚毅夫表示，這是民進黨派系之間的恩恩怨怨。主持人甚至直言，段宜康所稱Wecare遊行前叫停，遊行後搶收割者，疑指趙天麟。

由於立委趙天麟及市議員高閔琳兩人競爭高雄黨部主委，段宜康卻在臉書貼文表示，「為什麼有民進黨的高雄區域立委，要打電話給民進黨的台北市議員，叫他們別參加今天在台北車站的罷韓宣傳活動？」此則貼文引發諸多聯想。

尚毅夫在《平論無雙》節目中表示，民進黨高雄區域立委對罷韓意見是蠻一致的。民進黨一直在推責任說，沒有介入罷韓活動，那是個人行為。但是民進黨一些民意代表參與程度很高，某種程度是高雄市民的公民權。台北車站的罷韓宣傳活動主要是是號召返鄉投票，現在他們評估，返鄉投票人數越多，越有把握讓罷韓案過關，這就是為什麼活動一路往北辦回來，就是在催促返鄉投票。若這個返鄉投票活動裡面，民進黨所有立委、議員全都參加的話，那就不能說跟民進黨無關了。

被問到為什麼段宜康要叫蔡主席管管這些立委？尚毅夫表示，這是民進黨派系問題，派系之間的恩恩怨怨。至於段宜康所稱Wecare遊行前叫停，遊行後搶收割者的這個綠委是誰？主持人認為段宜康有提示，這個立委在去年大遊行，有要求停辦遊行，疑指趙天麟。

(中時電子報)