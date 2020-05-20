情侶彼此之間相處難免會遇到紛爭，尤其「看對方手機」時更容易吵架。不過要小心，有時候往往是吵完架後才發現是「烏龍一場」。一名女網友表示，男友一天出然臉色大變，吃飯時卻冷不防丟出一句「台哥是誰？」以為女友劈腿。好在女方即時曝光這名「超羞聯絡人」身分，險在520前毀了彼此6年的感情。

原PO在Dcard上表示，一天早上準備出門時，男友突然問「寶貝你愛我嗎？」但她沒空理他便直接回「不愛啦！」平常馬上會友反應的男友卻突然沉默沒反應，讓她察覺到些許異狀。

在午飯時，男友突然蹦出一句「台哥是誰？」讓原PO相當困惑，回過神才發現，是因為原PO習慣把「台灣大哥大」設為聯絡人「台哥」，才讓男友誤會已有新歡，真相曝光後，男友才終於重拾臉上緊繃的笑容。

因為原PO有把電信業者加入聯絡人的習慣，「這樣看簡訊比較不會漏看帳單」。（摘自Dcard）

原PO笑著表示，男友難得吃醋，竟然是吃「台灣大哥大」的醋。這場誤會，純粹是原PO有把電信業者加入聯絡人的習慣，「這樣看簡訊比較不會漏看帳單」。

而網友表示，正常都叫「台哥大」吧？取成「台哥」難怪男友誤會了。

(中時電子報)