新冠肺炎疫情加深美國人對大陸商品的不信任感，一份調查顯示，41%的美國人不願購買MIC大陸貨，同時，35%的大陸人表示不會購買美國貨。

香港《南華早報》報導，疫情加深美、陸兩國國民之間的不信任感，德意志銀行（Deutsche Bank）旗下大數據平台dbDig近期所做的一份調查顯示，41%的美國人表明不會購買MIC大陸商品，35%的大陸人則表示，會避免購買美國商品。

德意志銀行分析師瓦利亞（Apjit Walia）表示，調查結果顯示，商品民族主義（commercial nationalism）、對全球化的厭惡傾向正在升溫。

另一項由位在華府的FTI諮詢公司（FTI Consulting）所做的民調則顯示，78%受訪者表態，如果工廠遷出大陸，他們願意花更多錢購買商品；此外，55%受訪者不認為，大陸會遵守在美陸第一階段貿易協定中所做出的購買美國農產品的承諾。

美國消費者對陸貨的疑竇加劇，和美國總統川普歸咎大陸要為疫情大流行負責的指控不無關係。美國是新冠肺炎疫情下的最大受害者，至今奪走逾9萬人性命，死亡人數居全球之冠，川普重炮抨擊大陸隱匿疫情、資訊不透明，甚至指疫情和武漢病毒研究所相關。加上今年是美國總統大選年，預計川普將會持續把矛頭對準大陸，以轉移防疫不力、以及經濟受到衝擊的注意力。

瓦利亞說，兩國國民現在情緒都很高昂，而他們的政治人物深知這一點。

另外，過去10年，大陸愛國情緒高漲，民眾轉為支持國貨，不過美國塔弗茲大學（Tufts University）國際歷史與中國對外關係教授蘇曼汗（Sulmaan Khan）認為，鼓吹國族主義也可能適得其反，「國族主義非常危險，因為一旦民眾心裡有了這些想法，你沒辦法要求民眾何時停止。」

(中時電子報)