受到新冠肺炎衝擊，許多產業都面臨經濟危機，但隨著連13天零確診，加上以史上最高票817萬連任的總統蔡英文也在520正式就職，許多人希望藉此機會重回生意正軌。對此知名命理師湯鎮瑋指出，接下來屬鼠、牛、狗三個生肖的最容易有財運。

根據《TVBS》報導，湯鎮瑋預測農曆閏4月(國曆5月23日到6月20日)的12生肖運勢，發現鼠、牛、狗三個生肖財運最佳。

屬鼠：工作、錢財都有好的發展，唯必須注意開銷要節制。

屬牛：上個月的好運將持續下去，持續努力並謙卑待人還有機會升官，薪資也跟著豐富不少，投資也能開花結果。

屬狗：整體運勢理想，努力經營自有可歡喜收穫，同時必須爭取將過往置之不理的問題全數解決，且絕對不可短視近利。

湯鎮瑋補充，若屬兔、馬、羊則要特別注意。

屬兔：創意力佳、處事得心應手，但欠缺規劃導致錢財留不住。

屬馬：職場不順遂差錯多，但有貴人相助，必須適時挺整壓力，這個月並非好的投資月份。

屬羊：關鍵字為「人際關係」，受到職場小人影響，許多即將完成的項目卻遭阻礙，財運也受人情、親情左右，借貸需謹慎考量。

(中時電子報)