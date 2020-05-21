與大陸關係極良好的俄羅斯近期疫情嚴重，莫斯科市長謝爾蓋．索比亞寧(Sergey Sobyanin)在被問及是否應採行大陸防疫的嚴格措施時表示，大陸一個省發現45個新冠病例，導致上億人實行嚴格的隔離制度，俄羅斯不可能這麼做。現在莫斯科有半數以上的民眾能自由行動，採用的是溫和措施。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，索比亞寧在「俄羅斯-1」電視台的「60分鐘」節目中說，俄羅斯實施溫和的防疫措施，不能稱作是像中國大陸那樣的嚴格的隔離制度，這是一種溫和的制度。

索比亞寧說：「請看看中國人，請看看我們的鄰居：一個省發現了45例新冠病毒感染者，就有上億人實行嚴格的隔離制度。我們完全是另外一種情況。實際上我們有一半的莫斯科人自由地或者較為自由地穿梭於市內，您知道，這是溫和的制度，這不能稱作是隔離。」

索比亞於月初受訪時曾指出，最近幾個月有100多萬人從歐洲入境俄羅斯，其中有12萬是莫斯科人。而這100多萬人中的一半幾乎跑遍了莫斯科以及更遠的地區，因此要像中國大陸那樣做已經不可能了。在研究歐洲的情況後發現，當國內發生病毒大流行時，只能努力消除「高峰期」。

據俄羅斯新冠病毒防疫官網發佈的訊息指出，截至當地時間20日10時35分，在過去24小時內全俄新增新冠肺炎病例8764例，累計確診達308705例。俄羅斯總理米舒斯京在視訊會議上表示，近3天的資料顯示，俄羅斯新增患者增長速度放緩，疫情形勢日趨穩定，疫情對俄醫療衛生機構的壓力已經達到峰值，成功避免了疫情大規模蔓延和爆炸性增長。

(中時電子報)